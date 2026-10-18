- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 765
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" уволило главного тренера после поражения от "Полесья" в УПЛ
Игорь Костюк покинул пост наставника "бело-синих".
Киевское "Динамо" уволило Игоря Костюка с поста главного тренера.
Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" на следующий матч станет поляк Мацей Кендзерек, который работал в тренерском штабе Костюка.
"После матча 9-го тура УПЛ против "Полесья", в котором "Динамо" потерпело поражение — 1:3, решением президента столичного клуба Игоря Суркиса с поста главного тренера уволен Игорь Костюк.
К ближайшим матчам чемпионата Украины, в частности, 23 октября против "Кудровки", команду в роли исполняющего обязанности главного тренера будет готовить Мацей Кендзерек", — говорится в заявлении столичного клуба.
Напомним, Костюк возглавил первую команду "Динамо" в конце 2025 года, заменив Александра Шовковского.
Для 51-летнего специалиста это был первый опыт работы главным тренером взрослой команды. До этого он работал с юношеской командой "Динамо" U-19.
Под руководством Костюка "бело-синие" провели 37 матчей: одержали 24 победы, трижды сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
Костюк во главе "Динамо" завоевал один трофей — Кубок Украины-2025/26.
Сейчас "Динамо" с 16 очками и матчем в запасе занимает третье место в УПЛ. Отставание киевлян от "Шахтера", который лидирует в чемпионате, составляет 8 баллов.
Ранее сообщалось, что Костюк прокомментировал поражение от "Полесья" в УПЛ.