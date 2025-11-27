"Динамо" уволило Шовковского с поста главного тренера

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U-19", – говорится в заявлении.

В последнем матче под руководством Шовковского киевляне проиграли кипрской "Омонии" (0:2) в четвертом туре основного раунда Лиги конференций.

Это третье поражение "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. В предыдущих матчах подопечные Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0).

После четырех туров "Динамо" (3 очка) занимает 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Впереди киевлян ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

В чемпионате Украины "бело-синие" после 13 туров занимают лишь седьмое место, набрав 20 очков. Отставание от лидера "Шахтера" сейчас составляет 10 очков. Киевляне установили клубный антирекорд, впервые в истории проиграв три матча подряд в УПЛ.

Напомним, Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре 2023 года после ухода из клуба Мирчи Луческу и в прошлом сезоне привел столичный клуб к титулу чемпиона Украины.