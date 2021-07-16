"Динамо" узнало дату своего стартового матча в сезоне: известно расписание 2-го тура УПЛ

"Динамо" узнало дату своего стартового матча в сезоне: известно расписание 2-го тура УПЛ

Киевляне откроют чемпионат поединком против "Вереса".

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура Премьер-лиги сезона-2021/22. Соперника в своем первом матче сезона узнало и киевское "Динамо", которое первый тур пропустит.

Команда Мирчи Луческу откроет сезон домашним поединком против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

Отметим, что в стартовом туре "бело-синие" должны были принимать "Олимпик", однако после замены донецкого клуба на "Минай" дата проведения встречи с закарпатским клубом пока официально не определена.

Расписание матчей 2-го тура УПЛ

30 июля

19:00 Львов - Шахтер

21:00 Колос - Металлист 1925

31 июля

17:00 Минай - Александрия

19:30 Черноморец - Днепр-1

1 августа

17:00 Мариуполь - Десна

19:30 Динамо - Верес

19:30 Ворскла - Рух

2 августа

19:30 Ингулец - Заря

В сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд.

Новичками элитного дивизиона станут "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Как писал ТСН Проспорт, новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку