"Динамо" узнало дату своего стартового матча в сезоне: известно расписание 2-го тура УПЛ

Киевляне откроют чемпионат поединком против "Вереса".
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура Премьер-лиги сезона-2021/22. Соперника в своем первом матче сезона узнало и киевское "Динамо", которое первый тур пропустит.
Команда Мирчи Луческу откроет сезон домашним поединком против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.
Отметим, что в стартовом туре "бело-синие" должны были принимать "Олимпик", однако после замены донецкого клуба на "Минай" дата проведения встречи с закарпатским клубом пока официально не определена.
Расписание матчей 2-го тура УПЛ
30 июля
19:00 Львов - Шахтер
21:00 Колос - Металлист 1925
31 июля
17:00 Минай - Александрия
19:30 Черноморец - Днепр-1
1 августа
17:00 Мариуполь - Десна
19:30 Динамо - Верес
19:30 Ворскла - Рух
2 августа
19:30 Ингулец - Заря
- В сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд.
- Новичками элитного дивизиона станут "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
Как писал ТСН Проспорт, новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.