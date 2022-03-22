"Динамо" узнало место проведения матча в Юношеской лиге УЕФА

Поединок состоится в Бухаресте.

Определилось место матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг".

Как сообщил румынский журналист Эммануэль Рошу, встреча состоится в начале апреля в Бухаресте.

Игроки киевского клуба временно переедут в Румынию. Их прибытие ожидается к концу недели. Расходы на переезд возьмет на себя президент "Стяуа" Джиджи Беккали.

Матч со "Спортингом" киевский клуб должен был провести в Киеве еще 2 марта. Из-за вторжения России он был перенесен на 9 марта, но так и не был сыгран.

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