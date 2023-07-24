"Динамо" узнало первого соперника в квалификации Лиги конференций

Команда Мирчи Луческу выступит в третьем по рангу евротурнире.

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2023/24. Именно с этой стадии борьбу в турнире начнет киевское "Динамо".

Во время жеребьевки "бело-синие" были сеяными. Согласно ее результатам, подопечные Мирчи Луческу встретятся с победителем пары "Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" Салоники (Греция).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа.

Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, прошлый сезон "Динамо" завершило на четвертом месте в УПЛ и только во второй раз в истории остались без медалей чемпионата Украины.

В новой кампании киевский клуб дебютирует в третьем по престижности еврокубке – Лиге конференций.

Кроме "Динамо" в отборе Лиги конференций из украинских клубов также сыграет "Ворскла". Полтавчане будут стартовать со 2-го квалификационного раунда, где их соперником будет грузинская "Дила".

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник "Ворсклы" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

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