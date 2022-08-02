"Динамо" узнало потенциальных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

"Динамо" Киев узнало потенциальных соперников в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

По результатам жеребьевки команда Мирчи Луческу встретится с португальской "Бенфикой" или датским "Митьюлландом".

Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Напомним, что "бело-синие" смогут сыграть в плей-офф, если обыграют в предыдущем раунде австрийский "Штурм" по сумме двух матчей. Текстовая онлайн-трансляция первой встречи, которая состоится 3 августа, будет доступна на нашем сайте.

Ответный поединок состоится во вторник, 9 августа, в Австрии. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени.

Во втором раунде отбора киевляне прошли турецкий "Фенербахче".

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