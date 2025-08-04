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"Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Матчи этой стадии состоятся 19/20 и 26/27 августа.
В понедельник, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии в том числе узнало киевское "Динамо" .
Если "бело-синие" в третьем раунде отбора самого престижного еврокубка пройдут кипрский "Пафос", то за место в основном этапе турнира посоревнуются с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).
Поединки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут на основную стадию ЛЧ, а проигравшие продолжат выступления в основном этапе Лиги Европы.
Отметим, что матчи "Динамо" с "Пафосом" состоятся 5 и 12 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший сразится в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.
Своего соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, в случае вылета из Лиги чемпионов от "Пафоса", подопечные Александра Шовковского узнают во время жеребьевки, которая состоится 4 августа, в 14:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ выездной победой над "Вересом".
Напомним, "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.