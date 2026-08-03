"Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В понедельник, 3 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

В том числе своего потенциального соперника на этой стадии узнало киевское "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде Лиги конференций встретится с азербайджанским "Карабахом" (матчи состоятся 6 и 13 августа).

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Если "бело-синие" пройдут "Карабах", то за путевку в основной этап Лиги конференций сразятся с победителем пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия).

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Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 20 и 27 августа. Победители выйдут в основной этап турнира, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетой" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2).

Новый сезон УПЛ динамовцы должны были начать 2 августа поединком против "Левого Берега", но из-за загруженного графика "бело-синих" в квалификации еврокубков матч перенесли на 2 декабря.

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