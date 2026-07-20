"Динамо" узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В понедельник, 20 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2026/27. В частности, своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо".

Если "бело-синие" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы пройдут греческий ПАОК, то в 3-м раунде отбора сыграют с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, а проигравшие попадут в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций.

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Отметим, что "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы.

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