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"Динамо" узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
Если "бело-синие" на старте отбора обыграют румынскую "Университатю", то дальше посоревнуются с греческим ПАОКом.
Киевское "Динамо", которое на прошлой неделе отправилось на тренировочный сбор в Австрию, узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.
Если подопечные Игоря Костюка в первом раунде отбора одолеют румынскую "Университатю", то дальше посоревнуются с греческим ПАОКом.
Матчи "Динамо" против "Университати" состоятся 9 и 16 июля. Согласно регламенту, первый поединок будет для "бело-синих" номинально домашним, а ответная игра — выездной.
Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы состоятся 23 и 30 июля.
Отметим, что в новом сезоне свои номинально домашние матчи в еврокубках "Динамо" проведет на "Арене Люблин" в Люблине.
Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.