- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы
"Бело-синие" начнут борьбу во втором по престижности еврокубке с первого отборочного раунда.
Киевское "Динамо", которое стало обладателем Кубка Украины, узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.
Борьбу во втором по престижности еврокубке "бело-синие" начнут с первого отборочного раунда.
Там команда Игоря Костюка будет сеяной и сыграет против одного из шести клубов, которые получили статус несеяных.
Потенциальные соперники "Динамо" в 1-м квалифай-раунде Лиги Европы
"Университатя Клуж" — вице-чемпион Румынии и финалист Кубка;
"Жилина" — четвертая команда Словакии и обладатель Кубка;
"Войводина" — вице-чемпион Сербии и обладатель Кубка;
"Алюминий" — обладатель Кубка Словении и седьмая команда лиги;
"Дерри Сити" — серебряный призер чемпионата Ирландии;
"Вестри" — обладатель Кубка Исландии, который играет во втором дивизионе.
Жеребьевка 1-го квалифай-раунда Лиги Европы состоится 16 июня. Первые матчи запланированы на 9 июля, а ответные поединки — 16 июля.
Отметим, что в этом сезоне "Динамо" выбыло из еврокубков после основного этапа Лиги конференций, заняв там 27-е место и не выйдя в плей-офф. Команда набрала 6 очков за 6 матчей.
В УПЛ киевский клуб занял четвертое место — для "Динамо" это третий в истории финиш без медалей в чемпионате Украины.