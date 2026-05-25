"Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы

Киевское "Динамо", которое стало обладателем Кубка Украины, узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.

Борьбу во втором по престижности еврокубке "бело-синие" начнут с первого отборочного раунда.

Там команда Игоря Костюка будет сеяной и сыграет против одного из шести клубов, которые получили статус несеяных.

Потенциальные соперники "Динамо" в 1-м квалифай-раунде Лиги Европы

"Университатя Клуж" — вице-чемпион Румынии и финалист Кубка;

"Жилина" — четвертая команда Словакии и обладатель Кубка;

"Войводина" — вице-чемпион Сербии и обладатель Кубка;

"Алюминий" — обладатель Кубка Словении и седьмая команда лиги;

"Дерри Сити" — серебряный призер чемпионата Ирландии;

"Вестри" — обладатель Кубка Исландии, который играет во втором дивизионе.

Жеребьевка 1-го квалифай-раунда Лиги Европы состоится 16 июня. Первые матчи запланированы на 9 июля, а ответные поединки — 16 июля.

Отметим, что в этом сезоне "Динамо" выбыло из еврокубков после основного этапа Лиги конференций, заняв там 27-е место и не выйдя в плей-офф. Команда набрала 6 очков за 6 матчей.

В УПЛ киевский клуб занял четвертое место — для "Динамо" это третий в истории финиш без медалей в чемпионате Украины.

