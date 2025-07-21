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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Динамо" узнало, с кем может сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Перед этим "бело-синим" во 2-м раунде отбора ЛЧ нужно пройти мальтийский "Хамрун Спартанс".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии также узнало киевское "Динамо" .

Если "бело-синие" во втором раунде квалификации ЛЧ пройдут мальтийский "Хамрун Спартанс", то дальше сыграют с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Первый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится 5 или 6 августа. Ответная игра на поле соперника – 12 августа.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Проигравший сыграет в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Отметим, что матчи 2-го раунда отбора ЛЧ между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоятся 22 и 29 июля.

Первый поединок "бело-синие" проведут на Мальте, ответная игра номинально будет домашней для киевлян и состоится в польском Люблине.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравший попадет в 3-й раунд отбора Лиги Европы.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.

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