"Динамо" узнало, с кем может сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии также узнало киевское "Динамо" .

Если "бело-синие" во втором раунде квалификации ЛЧ пройдут мальтийский "Хамрун Спартанс", то дальше сыграют с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Первый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится 5 или 6 августа. Ответная игра на поле соперника – 12 августа.

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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Проигравший сыграет в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Отметим, что матчи 2-го раунда отбора ЛЧ между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоятся 22 и 29 июля.

Первый поединок "бело-синие" проведут на Мальте, ответная игра номинально будет домашней для киевлян и состоится в польском Люблине.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравший попадет в 3-й раунд отбора Лиги Европы.

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Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.