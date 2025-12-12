- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
"Бело-синие" сразятся с мадридским "Атлетико".
12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в том числе своего соперника узнало киевское "Динамо".
"Бело-синие" за путевку в 1/8 финала сразятся с мадридским "Атлетико".
Поединок будет номинально домашним для киевлян и состоится 3 или 4 февраля 2026 года.
Отметим, что для выхода в 1/16 финала "Динамо" преодолело два раунда по "Пути чемпионов", одолев шведскую "Броммапойкарну" (1:0, 2:1) и шотландский "Хиберниан" (1:0, 1:1).
В этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.