"Динамо" узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в том числе своего соперника узнало киевское "Динамо".

"Бело-синие" за путевку в 1/8 финала сразятся с мадридским "Атлетико".

Поединок будет номинально домашним для киевлян и состоится 3 или 4 февраля 2026 года.

Отметим, что для выхода в 1/16 финала "Динамо" преодолело два раунда по "Пути чемпионов", одолев шведскую "Броммапойкарну" (1:0, 2:1) и шотландский "Хиберниан" (1:0, 1:1).

В этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.