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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Динамо" узнало соперника в Лиге Европы в случае вылета на старте отбора Лиги чемпионов

Если киевляне не смогут пройти мальтийский "Хамрун Спартанс", то в квалификации Лиги Европы сыграют с проигравшим пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" узнало, с кем сыграет в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, если вылетит во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Если "бело-синие" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов не пройдут мальтийский "Хамрун Спартанс", то дальше в отборе Лиги Европы сыграют с проигравшим пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Ранее сообщалось, если "Динамо" победит "Хамрун Спартанс" в двухматчевом противостоянии, то в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Отметим, что матчи 2-го раунда отбора ЛЧ между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоятся 22 и 29 июля.

Первый поединок "бело-синие" проведут на Мальте, ответная игра номинально будет домашней для киевлян и состоится в польском Люблине.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.

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