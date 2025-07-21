"Динамо" узнало соперника в Лиге Европы в случае вылета на старте отбора Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" узнало, с кем сыграет в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, если вылетит во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Если "бело-синие" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов не пройдут мальтийский "Хамрун Спартанс", то дальше в отборе Лиги Европы сыграют с проигравшим пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Ранее сообщалось, если "Динамо" победит "Хамрун Спартанс" в двухматчевом противостоянии, то в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

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Отметим, что матчи 2-го раунда отбора ЛЧ между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоятся 22 и 29 июля.

Первый поединок "бело-синие" проведут на Мальте, ответная игра номинально будет домашней для киевлян и состоится в польском Люблине.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.