"Динамо" узнало соперника в третьем раунде отбора Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" узнало соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций сезона-2026/27. "Бело-синие" сразятся с азербайджанским "Карабахом".

Во втором этапе отбора Лиги Европы азербайджанский клуб уступил ЦСКА София (Болгария).

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Оба поединка между клубами завершились вничью 0:0, поэтому победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались игроки болгарского клуба — 5:4.

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Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетой" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Во втором раунде отбора Лиги Европы "Динамо" дважды проиграло греческому ПАОКу (2:3, 0:2) и выбыло в третий этап квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из еврокубков.

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