Против "Баварии" и "Барселоны": "Динамо" узнало соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

Против "Баварии" и "Барселоны": "Динамо" узнало соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

Основной раунд главного клубного евротурнира начнется 14 сентября.

26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

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Чемпион Украины киевское "Динамо", которое автоматически квалифицировались в основной раунд самого престижного еврокубка, по итогам жеребьевки попало в квартет Е. Соперниками команды Мирчи Луческу будут "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

Во время жеребьевки ЛЧ команды были разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не могли попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводил клубы из Украины и России.

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