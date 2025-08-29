"Динамо" узнало соперников в основном этапе Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 29 августа, состоялась жеребьевка основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26. В том числе своих соперников узнало киевское "Динамо".

Перед жребием все клубы были разделены на шесть корзин, согласно рейтингу УЕФА. "Бело-синие" находились во второй корзине и получили по одному сопернику из каждой корзины.

Команда Александра Шовковского проведет по одному матчу против шести разных команд. Соперниками чемпиона Украины станут "Фиорентина" (Италия), "Кристал Пэлас" (Англия), "Омония" (Кипр), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Самсунспор" (Турция), "Ноа" (Армения).

Соперники "Динамо" в основной стадии Лиги конференций

Из корзины 1 (в гостях): "Фиорентина" (Италия)

Из корзины 2 (дома): "Кристал Пэлас" (Англия)

Из корзины 3 (в гостях): "Омония" (Кипр)

Из корзины 4 (дома): "Зрински" (Босния и Герцеговина)

Из корзины 5 (в гостях): "Самсунспор" (Турция)

Из корзины 6 (дома): "Ноа" (Армения)

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Календарь туров основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября 2025 года

2-й тур: 23 октября 2025 года

3-й тур: 6 ноября 2025 года

4-й тур: 27 ноября 2025 года

5-й тур: 11 декабря 2025 года

6-й тур: 18 декабря 2025 года

Календарь плей-офф Лиги конференций

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)

Также мы сообщали, что донецкий "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги конференций.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).