"Динамо" узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В том числе своего первого соперника в новом розыгрыше еврокубков узнало киевское "Динамо", которое в статусе чемпиона Украины автоматически попало во 2-й отборочный раунд ЛЧ.

По итогам жеребьевки команда Александра Шовковского сразится с победителем пары первого отборочного раунда ЛЧ "Жальгирис" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

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Поединки второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" узнал соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы.