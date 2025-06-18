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"Динамо" узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
"Бело-синие" стартуют в самом престижном еврокубке со второго отборочного раунда.
В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В том числе своего первого соперника в новом розыгрыше еврокубков узнало киевское "Динамо", которое в статусе чемпиона Украины автоматически попало во 2-й отборочный раунд ЛЧ.
По итогам жеребьевки команда Александра Шовковского сразится с победителем пары первого отборочного раунда ЛЧ "Жальгирис" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Поединки второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" узнал соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы.