"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского

СаШо начал с победы в должности исполняющего обязанности главного тренера киевлян.

"Динамо" обыграло "Металлист" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:3 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины поединка харьковчане остались в меньшинстве – Юрий Романюк получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Владислава Кабаева перед штрафной "Металлиста".

На 70-й минуте "бело-синие" воспользовались численным преимуществом – Александр Сирота отличным дальним ударом отправил мяч в правую "девятку".

Через пять минут столичный клуб удвоил счет – Владислав Ванат из пределов вратарской замкнул прострел Кабаева с левого фланга.

На 81-й минуте "Металлист" возродил интригу в поединке. Защитник "Динамо" Денис Попов на ровном месте подскользнулся и подарил мяч Егору Картушову, который выкатил на пустые ворота Максиму Прядуну.

Однако избежать поражения харьковчанам не удалось. В компенсированное время окончательный счет игры установил защитник "бело-синих" Константин Вивчаренко.

Таким образом, киевляне одержали победу в дебютном матче Александра Шовковского в должности исполняющего обязанности главного тренера "Динамо".

Динамовцы с 44 очками занимают четвертое место в УПЛ. "Металлист" (19 баллов) располагается на предпоследней позиции.

В следующем туре команда Шовковского 4 мая сыграет с "Ворсклой", а харьковский коллектив днем ранее встретится с "Днепром-1".

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