"Динамо" в большинстве обыграло "Рейнджерс" и вышло в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов (видео)

Киевское "Динамо" вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25. В ответном матче 3-го отборочного раунда команда Александра Шовковского на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго победила шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 .

Первый тайм оказался очень сложным для "бело-синих". Соперник явно преобладал, а динамовцы не нанесли ни одного удара по воротам. Впрочем, на перерыв команды отправились без голов.

На старте второго тайма произошел ключевой момент поединка – на 51-й минуте вице-чемпион Шотландии остался в меньшинстве, поскольку Жефте в верховой борьбе с Александром Караваевым заработал вторую желтую карточку.

Так что почти весь второй тайм "Динамо" получило возможность играть в большинстве. Этим "бело-синие" в конце игры и воспользовались.

На 82-й минуте счет в матче открыл Александр Пихаленок, который с правого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки низом пробил в ближний угол.

А еще через две минуты в быстрой контратаке Назар Волошин отправил мяч в ворота "Рейнджерс" после передачи Николая Шапаренко. Соперник ничем ответить не сумел.

В первом матче, который состоялся 6 августа в польском Люблине, "Динамо" на последних секундах упустило победу над "Рейнджерс" (1:1). Так что по сумме двух встреч киевляне оказались сильнее со счетом 3:1 и прошли в следующую стадию.

Обзор матча "Рейнджерс" – "Динамо"

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником "Динамо" станет австрийский "Зальцбург", который в 3-м раунде квалификации ЛЧ прошел нидерландский "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчи "Динамо" против "Зальцбурга" состоятся 21 и 27 августа. Первая игра будет номинально домашней для киевлян. Победитель противостояния получит путевку в основной этап самого престижного еврокубка. Проигравший попадет в основную стадию второго по рангу евротурнира, Лиги Европы.

Напомним, команда Шовковского в статусе серебряного призера УПЛ стартовала в новом евросезоне со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где разгромила сербский "Партизан" со счетом 9:2 по сумме двух матчей. В номинально домашней игре "Динамо" уничтожило белградский клуб со счетом 6:2, а затем на выезде разбило соперника со счетом 3:0.

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