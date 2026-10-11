"Динамо" в большинстве одолело "Карпаты" и ворвалось в топ-3 УПЛ

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Карпаты

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"Динамо" победило "Карпаты" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:0.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На 34-й минуте львовский клуб поразил ворота хозяев поля, но гол Чебера Алькайна был отменен из-за офсайда.

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Во втором тайме "Карпаты" остались в меньшинстве — на 62-й минуте форвард гостей Назарий Русин сфолил против вратаря "бело-синих" Георгия Бушана и получил вторую желтую карточку.

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Подопечные Игоря Костюка быстро воспользовались удалением в составе соперника и открыли счет в противостоянии — на 66-й минуте Матвей Пономаренко на линии штрафной площадки "львов" зацепился за мяч после заброса Назара Волошина из глубины и с разворота точно пробил в левый нижний угол.

Для Пономаренко это пятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Он сравнялся с нападающим "Харькова" Батоном Забергджей на вершине бомбардирской гонки УПЛ.

В итоге гол Пономаренко оказался победным — подопечные Франа Фернандеса не сумели распечатать ворота Бущана и спастись от поражения.

Обзор матча "Динамо" — "Карпаты"

Будет добавлен в скором времени.

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Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на третье место в УПЛ, набрав 16 очков после семи сыгранных матчей. "Карпаты" опустились на пятую позицию, имея 14 баллов после восьми поединков.

В следующем туре УПЛ киевляне на выезде сразятся с "Полесьем", а львовяне примут "Эпицентр". Оба матча запланированы на 18 октября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Верес" и стал единоличным лидером УПЛ.

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