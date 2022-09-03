"Динамо" в большинстве потерпело фиаско против "Зари", проиграв второй матч подряд на старте сезона УПЛ

Встреча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершилась поражением "бело-синих" со счетом 3:2 .

Номинальным хозяином матча была луганская команда. Именно они и вышли вперед уже в дебюте противостояния. Воспитанник "Динамо" Назарий Русин на 7-й минуте поразил ворота своего бывшего клуба ударом из пределов штрафной. Отметим, что не обошлось без рикошета от защитника киевлян Томаша Кендзеры.

На 35-й минуте команда Патрика ван Леувена неожиданно удвоила преимущество в счете. Дмитрий Мишнев остался один на дальней штанге и пробил в угол после передачи Вячеслава Чурко.

В начале второго тайма "Динамо" отквитало один мяч. Результативным ударом отличился Владислав Ванат.

А на 69-й минуте "Заря" осталась в меньшинстве Роман Вантух ударил по ноге Александра Караваева и получил вторую желтую карточку, превратившуюся в красную.

Несмотря на численное меньшинство, уже на следующей минуте луганчане смогли забить гол. Еще один воспитанник "Динамо" Владимир Бражко в штрафной обыграл капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука, технично положил на газон Илью Забарного и вколотил мяч под перекладину.

На 83-й минуте "Динамо" снова сократило отставание до минимума. Виталий Буяльский после передачи из углового из-за пределов штрафного слета точно пробил в угол. Спасти ничью подопечные Луческу уже не смогли.

Напомним, для "Динамо" это второе поражение подряд на старте нового сезона УПЛ. "Бело-синие" начали чемпионат разгромным поражением от "Днепра-1" (0:3).

Киевляне с нулем в графе очков находятся на предпоследнем, 15-м месте в таблице УПЛ. "Заря" после трех побед подряд с 9 очками лидирует в чемпионате.

В следующем туре "Динамо" 11 сентября примет "Львов", а луганчане 9 сентября сыграют с "Рухом".

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