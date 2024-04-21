"Динамо" в большинстве разбило "Полесье" и подобралось к "Шахтеру" в чемпионской гонке (видео)

Киевляне на одно очко отстают от "горняков", которые имеют матч в запасе.

"Динамо" разгромило "Полесье" в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершилась со счетом 3:0 .

Команда Александра Шовковского вышла вперед на 32-й минуте встречи – Владислав Ванат реализовал выход один на один с голкипером гостей после передачи Андрея Ярмоленко.

На старте второго тайма "бело-синие" укрепили свое преимущество – на 52-й минуте Николай Шапаренко со входа в штрафную красивым ударом отправил мяч в дальнюю "девятку".

На 63-й минуте житомирская команда осталась в меньшинстве – Василий Кравец заработал вторую желтую карточку за то, что сбил Виталия Буяльского перед собственной штрафной.

Динамовцы воспользовались численным преимуществом и довели дело до разгрома. На 77-й минуте Буяльский поразил пустые ворота после грубой ошибки обороны житомирцев.

Обзор матча "Динамо" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Динамо" (54 балла) занимает второе место в УПЛ и сократило отставание от лидера "Шахтера" до одного очка, но "горняки" имеют матч в запасе. "Полесье" (39 пунктов) осталось на шестой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Шовковского 27 апреля на выезде встретятся с "Днепром-1", а команда Сергея Шищенко 29 апреля примет "Ворсклу".

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