"Динамо" в большинстве удержало победу над "Полесьем" и вернуло себе лидерство в УПЛ (видео)

Весь второй тайм житомирский клуб провел в меньшинстве.

"Динамо" обыграло " Полесье" в центральном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:1 .

"Бело-синие" открыли счет на 22-й минуте встречи – Владислав Ванат в касание точно пробил в дальний угол после передачи Николая Шапаренко с левого фланга.

На 27-й минуте команда Александра Шовковского увеличила свое преимущество в счете. После прострела Александра Тымчика мяч в штрафной площадке житомирцев попал в руку защитнику Артему Смолякову – арбитр пошел смотреть момент на VAR и назначил пенальти. 11-метровый хладнокровно реализовал Андрей Ярмоленко, забив свой 110-й гол в чемпионате Украины.

Перед перерывом "Полесье" осталось в меньшинстве – Богдан Михайличенко на 45-й минуте получил вторую желтую карточку за грубый фол против Виталия Буяльского и был удален с поля.

Несмотря на игру вдесятером, во втором тайме подопечные Имада Ашура сократили отставание в счете до минимума – на 86-й минуте после розыгрыша углового отличился Алексей Гуцуляк.

Однако на большее житомирский клуб не хватило – киевляне удержали победу.

Обзор матча "Динамо" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Динамо" (32 очка) вернуло себе лидерство в УПЛ, обойдя по дополнительным показателям "Александрию" (32 балла). "Полесье" (22 пункта) осталось на четвертой позиции, третьим идет "Шахтер" (26 очков).

В следующем туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Динамо" 23 ноября примет "Черноморец", а "Полесье" 25 ноября дома встретится с "Зарей".

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