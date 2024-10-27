"Динамо" в большинстве вырвало ничью против "Шахтера" в напряженном матче УПЛ (видео)

"Бело-синие" и "горняки" не сумели определить победителя в боевом Классическом.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 11 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов и запомнился травмой защитника "бело-синих" Дениса Попова, который потянул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле на 16-й минуте. Его заменил Кристиан Биловар.

На старте второго тайма "горняки" повели в счете. После подачи Георгия Судакова с углового на 48-й минуте Эгиналду пробил головой – голкипер киевлян Георгий Бущан совершил сейв, но Артем Бондаренко с нескольких метров добил в ворота мяч, который также задел на своем пути Валерия Бондаря.

На 60-й минуте дончане остались в меньшинстве – Дмитрий Крыськив получил прямую красную карточку за то, что в центре поля сзади грубо влетел в подкате в ноги Биловару.

Получив численное преимущество, подопечные Александра Шовковского большими силами атаковали в надежде спастись от поражения. А команда Марино Пушича отошла в оборону и пыталась удержать победный результат, но не справилась с этой задачей.

На 87-й минуте Александр Караваев на дальней штанге ударом слета замкнул подачу Владислава Дубинчака с левого фланга и принес "Динамо" ничью.

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

"Динамо" после ничьей в Классическом с 26 очками вернулось на первое место в УПЛ. Киевляне обошли "Александрию", которую теперь опережают по дополнительным показателям. "Шахтер" (20 баллов) остался на четвертой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "бело-синие" 3 ноября примут "Ингулец", а "оранжево-черные" днем ​​ранее сыграют против "Черноморца".

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