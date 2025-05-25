"Динамо" в четвертый раз в истории завершило сезон УПЛ без поражений

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо", которое досрочно стало чемпионом украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2024/25, завершило сезон чемпионата Украины без поражений.

24 мая команда Александра Шовковского сыграла вничью с "Колосом" (1:1) в матче последнего, 30-го тура УПЛ сезона-2024/25.

Чемпион Украины в пятый раз в истории завершил сезон УПЛ без поражений. "Динамо" это достижение покорилось в четвертый раз, еще один раз это удалось донецкому "Шахтеру".

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"Динамо" в сезоне УПЛ-2024/25 не проиграло ни одного из тридцати матчей, одержав 20 побед и десять раз сыграв вничью.

Все непобедимые чемпионы Украины по футболу

Сезон 1999/00: "Динамо" (30 матчей, 27 побед, 3 ничьи)

Сезон 2001/02: "Шахтер" (26 матчей, 20 побед, 6 ничьих)

Сезон 2006/07: "Динамо" (30 матчей, 22 победы, 8 ничьих)

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Сезон 2014/15: "Динамо" (26 матчей, 20 побед, 6 ничьих)

Сезон 2024/25: "Динамо" (30 матчей, 20 побед, 10 ничьих)

"Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.

Киевский клуб обновил рекорд по выигранным титулам УПЛ, оторвавшись по этому показателю от донецкого "Шахтера".

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Кроме того, "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.

Ранее сообщалось, что "Динамо" после завоевания чемпионства представило новую эмблему, добавив третью звезду над гербом клуба.