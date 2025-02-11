"Динамо" в драматичной серии пенальти проиграло "Аталанте" и вылетело из Юношеской лиги УЕФА (видео)

"Бело-синие" в основное время матча вели в счете 3:1, но не удержали преимущество, а затем уступили в серии послематчевых 11-метровых.

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Аталанты" в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок в турецком городе Манавгат на поле стадиона "Арслан Зеки Демирджи" завершился со счетом 3:3 , а в серии пенальти более точными оказались игроки итальянской команды – 6:7 .

"Бергамаски" открыли счет на 12-й минуте усилиями Лоренцо Бонсиньори. Однако до перерыва "бело-синие" ответили своими тремя голами: сначала мяч в свои ворота срезал нападающий "Аталанты" Генри Камара, а затем в составе киевлян отличились Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин.

Во втором тайме "Аталанта" сумела восстановить паритет в игре – на 63-й минуте точный удар нанес Винченцо Ведрани, а уже через семь минут счет сравнял Кандас Фиогбе.

Поскольку основное время матча завершилось вничью, то обладатель путевки в следующую стадию турнира определялся в серии пенальти. Из своих 9 ударов "бело-синие" не реализовали три, в результате чего завершили выступления в Юношеской лиге УЕФА.

Полное видео матча "Динамо" U-19 – "Аталанта" U-19

Добавим, что в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА "бело-синие" пробились через Путь чемпионов, осилив клубы "Марибор" (Словения) и "2 Коррику" (Косово).

Еще один представитель Украины – донецкий "Шахтер" – свой матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА также проведет 11 февраля. В 19:00 по киевскому времени "горняки" встретятся с немецким "Хоффенхаймом".

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