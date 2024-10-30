"Динамо" в экстра-таймах одолело "Ворсклу" и пробилось в четвертьфинал Кубка Украины

"Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Напряженный поединок в Полтаве завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Полтавчане вышли вперед на 26-й минуте противостояния – голом отличился нигерийский форвард Самсон Иеде.

Очень быстро "бело-синие" сравняли счет – на 31-й минуте панамский нападающий Эдуардо Герреро реализовал пенальти, назначенный за то, что Александр Скляр в собственной штрафной площадке сбил Назара Волошина.

Второй тайм встречи прошел без забитых голов, поэтому команды продолжили определять победителя в экстра-таймах.

На 100-й минуте подопечные Александра Шовковского повели в счете – Владислав Ванат удачно сыграл на добивании после того, как вратарь полтавчан Павел Исенко допустил ошибку, отбив прямо перед собой дальний удар Волошина.

Команда Юрия Максимова пыталась забить второй гол и перевести игру в серию пенальти, однако не смогла этого сделать.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

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Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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