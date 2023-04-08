"Динамо" в Киеве разобралось с "Минаем" и приблизилось к лидерам УПЛ

"Динамо" обыграло "Минай" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского в Киеве закончился со счетом 2:0 .

Команда Мирчи Луческу вышла вперед на 35-й минуте – Антон Царенко выскочил из-за спин защитников закарпатского клуба и направил мяч в левый угол после неудачного удара Джастина Лонвейка из центральной зоны.

Во втором тайме "бело-синие" смогли удвоить свое преимущество. Владислав Ванат воспользовался отличной передачей Владимира Шепелева к левому флангу штрафной и низом пробил в дальний угол.

После этого матча "Динамо" (39 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ, но сократило отставание от топ-3, где сейчас идут "Шахтер" (43), "Днепр-1" (42) и "Заря" (40). .

В следующем туре киевляне 14 апреля на выезде сыграют с "Рухом". Закарпатцы в тот же день примут "Кривбасс".

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