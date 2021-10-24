"Динамо" в Киеве уверенно разобралось с "Днепром-1": Цыганков отличился суперголом (видео)

"Бело-синие" вернули себе трехочковый гандикап над "Шахтером" в турнирной таблице.
Киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Центральная битва тура на столичном "Олимпийском" завершилась победой "бело-синих" со счетом 2:0.
В первом тайме команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, оставив все самое интересное на вторую половину встречи.
В перерыве главный тренер киевлян Мирча Луческу решил усилить игру и сделал сразу три замены: с поля ушли Владимир Шепелев, Витинью и Александр Андриевский, уступив место Николаю Шапаренко, Карлосу Де Пене и Сергею Сидорчуку.
Второй тайм "бело-синие" начали мощно. На 50-й минуте столичный клуб повел в счете. Виктор Цыганков после сольного прохода сместился в центр и с линии штрафной красивым ударом поразил дальний верхний угол.
На 71-й минуте хозяева удвоили преимущество в счете. Цыганков убежал по правому флангу и сбрасывал назад под удар Шапаренко. Защитник "Днепра-1" выполнил перехват, но мяч отлетел к Денису Гармашу - джокер Луческу с рикошетом отправил мяч в ближнюю "девятку".
На 80-й минуте киевляне могли довести дело до разгрома, но Виталий Буяльский, получив передачу от Гармаша, не реализовал выход один на один с голкипером.
- "Динамо" (32 очка) вернуло себе единоличное лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" на три балла опережают "Шахтер", который в этом туре в большинстве победил "Ворсклу".
- "Днепр-1" занимает четвертое место с 22 баллами в своем активе.
- В 13-м туре УПЛ "Динамо" 30 октября в гостях сыграет с "Мариуполем", а "Днепр-1" в первый день ноября проведет домашний поединок с "Минаем".