"Динамо" в Лиссабоне разгромно проиграло "Бенфике" и не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов (видео)

Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился победой португальской команды со счетом 3:0 .

"Орлы" вышли вперед на 27-й минуте. Николас Отаменди после навеса Давида Нереса оторвался на дальней штанге от Артема Беседина и с нескольких метров головой переправил мяч в ворота Георгия Бущана.

На 40-й минуте "Бенфика" удвоила свое преимущество - Александр Сирота неудачно отпасовал назад, подарив мяч Рафе Силве, а тот хладнокровно в упор расстрелял Бущана.

Еще до перерыва подопечные Роджера Шмидта отправили третий мяч в ворота "Динамо". Быстрая контратака лиссабонцев завершилась безупречным ударом в дальний угол Нереса, которому ассистировал Гонсалу Рамуш.

Во втором тайме команды не забивали голов друг другу. "Бенфика" и дальше доминировала, но в более экономном режиме. А "Динамо" за весь матч не нанесло даже ни одного удара в створ ворот.

Поскольку первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2, то по итогам двух встреч "бело-синие" потерпели фиаско 0:5 .

Таким образом, "Бенфика" завоевала право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, на пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

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