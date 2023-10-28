"Динамо" в меньшинстве не сумело обыграть "Колос" в УПЛ – Ваната удалили за симуляцию

Команда Мирчи Луческу потеряла очки в третьем поединке подряд.
"Динамо" сыграло вничью с "Колосом" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 1:1.
Первый тайм остался за "бело-синими". На 19-й минуте Александр Тымчик со второй попытки переправил мяч в ворота после прострела Александра Караваева с правого фланга.
На старте второй половины встречи ковалевцы отыгрались. На 51-й минуте Валерий Лучкевич воспользовался передачей Вадима Милько и слета пробил в левый верхний угол.
На 63-й минуте киевляне остались в меньшинстве – Владислав Ванат получил вторую желтую карточку за симуляцию перед штрафной площадкой соперника. Добавим, что первый "горчичник" форвард "Динамо" заработал на 31-й минуте за удар локтем во время борьбы с Милько.
До конца игры счет на табло не изменился. Команда Мирчи Луческу потеряла очки в третьем поединке подряд. Ранее "бело-синие" проиграли "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1).
После этого матча "Динамо" (16 очков) занимает седьмое место в УПЛ и, имея три игры в запасе, отстает от лидера "Кривбасса" на 10 баллов. "Колос" (16 пунктов) располагается на восьмой позиции.
В следующем туре "Динамо" 3 ноября примет "Шахтер", а клуб из Ковалевки днем позже на выезде сыграет против ЛНЗ.
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