"Динамо" в меньшинстве обыграло "Кривбасс" и укрепило лидерство в УПЛ (видео)

"Кривбасс" - "Динамо" / © ФК Кривбасс

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"Динамо" на выезде обыграло "Кривбасс" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:2 .

Старт встречи, запланированный на 13:00, пришлось дважды подряд откладывать из-за воздушной тревоги. В 14:05 игра началась.

Первый тайм выиграли киевляне – на 35-й минуте Андрей Ярмоленко на дальней штанге замкнул прострел Владислава Дубинчака с левого фланга.

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Это 112-й гол Ярмоленко в УПЛ. 35-летний вингер "Динамо" стал на шаг ближе к званию лучшего бомбардира в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу. Больше мячей за него забили только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).

Во втором тайме команда Александра Шовковского осталась в меньшинстве – на 64-й минуте прямую красную карточку заработал Денис Попов, который сбил форварда криворожцев Дэниела Сосу.

Впрочем, даже вдесятером динамовцы сумели увеличить свое преимущество в счете. На 74-й минуте Владислав Ванат точно пробил в дальний угол.

Это 14-й гол Ваната в нынешнем розыгрыше УПЛ. 23-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку, опережая ближайших преследователей – Георгия Судакова из "Шахтера" и Алексея Гуцуляка из "Полесья" – на три мяча.

Обзор матча "Кривбасс" – "Динамо"

После этой победы "Динамо" (60 очков) продолжает лидировать в УПЛ. "Бело-синие" на 7 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", которые имеют по матчу в запасе.

"Кривбасс" (35 очков) остался на пятом месте элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Шовковского 18 апреля примут в столичном дерби "Оболонь", а команда Юрия Вернидуба 20 апреля дома сразится с "Зарей".