"Динамо" в меньшинстве потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" в Лиге Европы (видео)

Киевское "Динамо" разгромно проиграло венгерскому "Ференцварошу" в матче четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:4 .

Уже на 17-й минуте встречи украинский клуб остался в меньшинстве – Владислав Дубинчак получил прямую красную карточку за то, что грубо влетел в ноги сопернику, который выполнял подачу с правого фланга уже за лицевой линией. Арбитр пошел просмотреть повтор эпизода на VAR, после чего удалил защитника "бело-синих" с поля.

Удаление Владислава Дубинчака

Оказавшись вдесятером, "Динамо" стало играть вторым номером, но организовывало острые контратаки. На 36-й минуте подопечные Александра Шовковского создали два опасных момента подряд – сначала Владислав Кабаев с острого угла пробил в перекладину, а затем Владислав Ванат замкнул подачу Александра Караваева ударом в верхний каркас ворот "Ференцвароша".

Венгерский клуб также неоднократно угрожал воротам "Динамо", но надежная игра Георгия Бущана позволила киевлянам в первом тайме не пропустить.

Однако уже на старте второго тайма "Ференцварош" открыл счет в матче. На 54-й минуте Кабаев ошибся с передачей назад, чем воспользовался Барнабаш Варга и из пределов штрафной попал в правую "девятку".

На 56-й минуте чемпион Венгрии удвоил свое преимущество в счете. Кристофер Захариассен подобрал мяч в штрафной площадке "Динамо" и отправил его в правый нижний угол.

На 67-й минуте "Ференцварош" сделал счет разгромным. Барнабаш Варга оформил дубль, ударом головой замкнув подачу Кади с правого фланга.

На 72-й минуте венгерская команда могла забивать четвертый мяч, но вышедший во втором тайме на замену Норберт Каян после сольного прохода мощно пробил в перекладину.

На 76-й минуте киевляне таки пропустили в четвертый раз. Сальданья, который просто перед этим появился на замену, реализовал выход один на один с Бущаном. Ответить хотя бы одним голом динамовцы не сумели.

Обзор матча "Динамо" – "Ференцварош"

Для киевского клуба это четвертое поражение подряд в евротурнире. В первых трех турах "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3) уступило "Хоффенхайму" (0:2) и потерпело поражение от "Ромы" (0:1) украинского форварда Артема Довбика.

После этого поражения команда Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Ференцварош" (6 баллов) поднялся на 14-ю позицию.

В следующем туре "Динамо" сыграет против чешской "Виктории" Пльзень, а "Ференцварош" примет шведский "Мальме". Матчи состоятся 28 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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