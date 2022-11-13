"Динамо" в меньшинстве потеряло очки в поединке УПЛ против "Колоса"

Подопечные Мирчи Луческу не смогли распечатать ворота команды из Ковалевки.

Киевское "Динамо" и ковалевский "Колос" расписали ничью в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи "бело-синие" владели территориальным преимуществом, однако так и не смогли реализовать хотя бы один свой момент, чтобы одержать победу.

Завершать матч киевлянам пришлось в меньшинстве. На 68-й минуте досрочно ушел с поля защитник Денис Попов, получив вторую желтую карточку.

"Динамо" с 20 очками занимает пятое место в УПЛ. "Колос" идет седьмым, имея 16 баллов.

В следующем матче УПЛ команда Луческу 17 ноября сыграет с "Ингульцом", а ковалевцы 19 ноября будут принимать "Ворсклу".

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