"Динамо" в меньшинстве проиграло "Маккаби" Тель-Авив в плей-офф отбора Лиги Европы (видео)

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" проиграло израильскому "Маккаби" Тель-Авив в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола завершился со счетом 3:1 .

Израильский клуб открыл счет на 12-й минуте встречи – Дор Перец с острого угла отправил мяч под перекладину.

На 32-й минуте "бело-синие" отыгрались – Назар Волошин точно пробил под ближнюю штангу после вертикальной передачи Владислава Ваната.

На старте второго тайма "Динамо" осталось в меньшинстве – Константин Вивчаренко на 50-й минуте получил прямую красную карточку за то, что в подкате прямой ногой врезался в соперника.

На 58-й минуте "Маккаби" удалось снова выйти вперед – Джезекель замкнул прострел на дальнюю штангу от Кристиана Белича.

На 69-й минуте подопечные Александра Шовковского пропустили третий мяч – дубль оформил Дор Перец.

Обзор матча "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо"

Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромило "Эпицентр" в третьем туре УПЛ и единолично возглавило турнирную таблицу.