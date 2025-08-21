- Дата публикации
"Динамо" в меньшинстве проиграло "Маккаби" Тель-Авив в плей-офф отбора Лиги Европы (видео)
Ответный поединок между командами состоится 28 августа в польском Люблине.
Киевское "Динамо" проиграло израильскому "Маккаби" Тель-Авив в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола завершился со счетом 3:1.
Израильский клуб открыл счет на 12-й минуте встречи – Дор Перец с острого угла отправил мяч под перекладину.
На 32-й минуте "бело-синие" отыгрались – Назар Волошин точно пробил под ближнюю штангу после вертикальной передачи Владислава Ваната.
На старте второго тайма "Динамо" осталось в меньшинстве – Константин Вивчаренко на 50-й минуте получил прямую красную карточку за то, что в подкате прямой ногой врезался в соперника.
На 58-й минуте "Маккаби" удалось снова выйти вперед – Джезекель замкнул прострел на дальнюю штангу от Кристиана Белича.
На 69-й минуте подопечные Александра Шовковского пропустили третий мяч – дубль оформил Дор Перец.
Обзор матча "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо"
Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромило "Эпицентр" в третьем туре УПЛ и единолично возглавило турнирную таблицу.