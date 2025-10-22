"Динамо" в меньшинстве выиграло стартовый матч Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" с победы стартовало в новом сезоне Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка в первом матче 2-го раунда "Пути чемпионов" обыграли шведскую "Броммапойкарну" со счетом 1:0 .

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "бело-синих" поединок состоялся в польском городе Сталева-Воля на местном стадионе "Сталь".

Единственный гол в матче на 45+4 минуте забил Владислав Захарченко, головой замкнув подачу Павла Люсина со штрафного с левого фланга.

Отметим, что с 30-й минуты киевляне играли в меньшинстве из-за удаления Богдана Редушко.

Ответный поединок состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с триумфатором противостояния между шотландским "Хибернианом" и косовским клубом "2 Коррику".

В этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.