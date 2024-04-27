"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Днепром-1" и продолжило борьбу за чемпионство (видео)

Решающий гол в компенсированное время забил Владислав Ванат.

"Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" в Днепре закончился со счетом 1:2 .

Уже на 15-й минуте встреча была приостановлена из-за воздушной тревоги. После возвращения на поле днепрянам удалось открыть счет в игре – на 43-й минуте защитники "бело-синих" Тарас Михавко и Денис Попов проиграли борьбу Алексею Гуцуляку, который затем спокойно переиграл Георгия Бущана.

На старте второго тайма команда Александра Шовковского отыгралась. На 49-й минуте Владислав Кабаев из пределов вратарской мощно пробил под перекладину.

В конце матча киевляне остались в меньшинстве – на 88-й минуте Александр Тымчик сзади прыгнул в ноги сопернику, за что получил прямую красную карточку.

Однако даже вдесятером динамовцы смогли забить победный гол. В компенсированное время столичная команда организовала быструю контратаку, в которой Владислав Ванат отправил мяч в ворота, воспользовавшись передачей Владислава Супряги.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Динамо" (57 баллов) занимает второе место в УПЛ и сократило отставание от лидера "Шахтера" до одного очка, но "горняки" имеют матч в запасе. "Днепр-1" с 45 пунктами остался на четвертой строчке.

1 мая киевляне примут "Верес" в перенесенном матче 5-го тура чемпионата Украины, а команда Юрия Максимова 6 мая на своем поле сойдется с "Кривбассом".

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