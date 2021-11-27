"Динамо" в непростом матче одолело "Минай" после вылета из Лиги чемпионов

"Динамо" в непростом матче одолело "Минай" после вылета из Лиги чемпионов

Команда Луческу победила в Закарпатье благодаря голам Цыганкова и Шапаренко.

Киевское "Динамо" обыграло закарпатский "Минай" в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершилась со счётом 0:2 .

Читайте также: Украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 16-го тура УПЛ

В первом тайме киевляне полностью доминировали над своим соперником. Уже на 11-й минуте Олег Горин сбил Виталия Буяльского в штрафной хозяев, а Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Этот гол стал для лидера "Динамо" десятым в нынешнем сезоне внутреннего первенства. Цыганков догнал форварда "Днепра-1" Артема Довбика в бомбардирской гонке УПЛ.

На 16-й минуте у подопечных Мирчи Луческу был отличный шанс удвоить свое преимущество, но "Минай" спасла перекладина после выстрела Дениса Гармаша.

После перерыва "Минай" уже не был столь беспомощным. Команда Игоря Леонова создала несколько прекрасных поводов, чтобы забить. На 60-й минуте Рустам Ахмедзаде из пределов штрафной попал в Артема Шабанова, после чего мяч едва не оказался в воротах Георгия Бущана. А уже в следующей атаке Евгений Селезнев головой замкнул подачу с правого фланга, но мяч попал в дальнюю штангу.

Наиболее спорный эпизод поединка произошел на 70-й минуте. Ахмедзаде упал в штрафной киевлян после борьбы с Кендзерой. Арбитр проверил момент на VAR, но пенальти не назначил, потому что перед этим Мислав Матич подыграл себе рукой.

Вопрос о победителе встречи был снят только в компенсированное время. Николай Шапаренко забил красивым ударом слету и установил окончательный счет.