"Динамо" в перенесенном матче обыграло "Минай" и вплотную приблизилось к "Шахтеру" в УПЛ (видео)

Теперь киевляне одним очком уступают "горнякам", имеющим игру в запасе.

"Динамо" одолело "Минай" в перенесенном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:3 .

Команда Александра Шовковского вышла вперед уже на 4-й минуте встречи – Виталий Буяльский забил после передачи Владислава Ваната.

На 27-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество – прострел с правого фланга штрафной от Андрея Ярмоленко в свои ворота срезал защитник закарпатского клуба Дмитрий Немчанинов.

Сразу после перерыва подопечные Желько Любеновича сократили отставание в счете – на 48-й минуте Тимур Кораблин нанес точный удар в ближнюю "девятку".

Однако в конце игры киевляне сняли вопрос о победителе. На 86-й минуте Владислав Дубинчак выполнил прострел на дальнюю штангу, который замкнул Назар Волошин.

Обзор матча "Минай" – "Динамо"

После этой победы "Динамо" (51 очко) занимает второе место в УПЛ и только на один балл отстает от лидера "Шахтера", который сыграл на один матч меньше. "Минай" (15 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Шовковского 21 апреля примут "Полесье", а минайцы днем позже дома встретятся с "Рухом".

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