"Динамо" в Полтаве уничтожило "Ворсклу" – Ярмоленко голом вернулся после тяжелой травмы (видео)

"Динамо" на выезде одержало разгромную победу над "Ворсклой" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:5 .

На 30-й минуте встречи "бело-синих" вывел вперед Владислав Ванат. Через шесть минут матч был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая длилась более двух часов.

После возвращения на поле киевляне буквально разбили своего соперника. Сначала отличился Владимир Бражко, а затем дубль оформил Николай Шапаренко, который забил с пенальти и с игры после передачи Назара Волошина.

Отметим, что на 66-й минуте на замену вышел Андрей Ярмоленко, который не играл полгода из-за травмы. В первом же матче после возвращения на поле лидер "Динамо" сумел забить, на 78-й минуте воспользовавшись пасом Бражко.

На 83-й минуте полтавская команда забила гол престижа. Окончательный счет в поединке установил Николай Ковталюк.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Динамо" (41 очко) поднялось на третье место в УПЛ. "Ворскла" (29 баллов) осталась на седьмой позиции.

4 апреля команда Александра Шовковского в Киеве сыграет с "Зарей" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ. "Ворскла" в этот же день встретится с "Полесьем" в полуфинале Кубка Украины.

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