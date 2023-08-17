"Динамо" в серии пенальти одолело "Арис" и пролезло в плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

Команда Мирчи Луческу совершила камбэк и продолжит выступления в еврокубках.

Киевское "Динамо" победило греческий "Арис" ( 2:1 ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24 и по итогам серии пенальти вышло в следующую стадию.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "бело-синих" поединок состоялся на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте.

Первыми в этой встрече забили греки. На 39-й минуте после подачи с правого угла штрафной Луис Пальма сбросил мяч в центр вратарской, где экс-футболист "Днепра-1" и донецкого "Шахтера" Невен Джурасек расстрелял ворота Георгия Бущана.

Перед перерывом команда Мирчи Луческу сравняла счет. На 45-й минуте капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук выполнил мягкий заброс в штрафную площадку "Ариса" и Назар Волошин затылком перебросил мяч через голкипера.

Во втором тайме киевляне продолжили атаковать, чтобы нивелировать минимальное поражение в первом матче. На 72-й минуте Луческу сделал ряд замен, и они принесли результат. На 85-й минуте диагональную передачу Александра Андриевского со своей половины поля ударом слета завершил Александр Караваев.

Поскольку в первом матче в Греции "Динамо" уступило "Арису" со счетом 1:0, то после ничьей 2:2 по сумме двух поединков клубы продолжили выяснять сильнейшего в экстра-таймах.

На старте второго овертайма "Арис" остался в меньшинстве – Домагой Павичич в подкате сбил Владислава Дубинчака и получил вторую желтую карточку.

Однако киевляне не сумели воспользоваться численным большинством – победитель противостояния определялся в серии пенальти. Там точнее оказались игроки украинского клуба.

Таким образом, "Динамо" вышло в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится за путевку в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3.

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