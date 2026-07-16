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"Динамо" в серии пенальти одолело "Университатю" и вышло во 2-й раунд отбора Лиги Европы
Во втором этапе квалификации Лиги Европы соперником киевлян станет греческий ПАОК.
Киевское "Динамо" победило румынскую "Университатю" из Клужа-Напоки в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27. Основное время поединка на "Клуж Арене" в румынском городе Клуж-Напока завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти триумфовал украинский клуб — 4:2.
Уже на старте встречи киевляне могли выходить вперед — на 4-й минуте подача со штрафного от Александра Пихаленка завершилась ударом Матвея Пономаренко с отскока, который отбил голкипер румынского клуба, а Богдан Редушко на добивании отправил мяч над пустыми воротами.
На 15-й минуте "бело-синие" все же поразили ворота соперника — Редушко на дальней штанге забил головой после навеса Пихаленка с правого фланга, но гол был отменен из-за офсайда у Пихаленка.
На 32-й минуте подопечные Игоря Костюка создали еще один отличный момент — Пономаренко на дальней штанге замыкал подачу с углового, но головой пробил в перекладину.
До конца первого тайма Пихаленок еще дважды пробил по воротам соперника, но голкипер "Университати" справился с его ударами.
На старте второго тайма "Динамо" снова было близко к голу — на 49-й минуте Назар Волошин на ближней штанге замыкал передачу Редушко с левого фланга штрафной площадки, но не попал в ворота.
На 62-й минуте Редушко головой замыкал подачу с правого фланга, но пробил в руки вратаря "Университати".
На 65-й минуте Пономаренко бил низом в правый угол из-за пределов штрафной плоадки, но мяч полетел мимо ворот.
На 74-й минуте Редушко на дальней штанге в падении замыкал подачу с правого фланга от Волошина, но пробил над воротами.
На 76-й минуте на поле вышел ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко, который заменил Редушко.
На 78-й минуте Волошин нанес удар с левого фланга штрафной площадки в ближний угол, но вратарь "Университати" парировал.
В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Шола Огундана пробил выше ворот после передачи с углового с правого фланга.
Поскольку первый поединок между командами, который состоялся неделю назад на "Арене Люблин" в польском городе Люблин, завершился вничью 0:0, то по сумме двух встреч не удалось определить победителя. Следовательно, игра перешла в экстра-таймы.
Там клубы тоже не смогли забить. Таким образом, победитель двухматчевой дуэли определялся в серии пенальти. Там точнее оказались футболисты "Динамо" — 4:2. Румынская команда не реализовала два своих удара, тогда как киевляне выполнили все четыре успешных попытки — забивали Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Матвей Пономаренко и Джастин Лонвейк.
Обзор матча "Университатя" — "Динамо"
Будет добавлен в скором времени.
Поэтому именно "Динамо" пробилось во второй этап квалификации Лиги Европы, где посоревнуется с греческим ПАОКом. Матчи состоятся 23 и 30 июля.
"Университатя" продолжит выступления в еврокубках во втором раунде квалификации Лиги конференций, где встретится с норвежским "Бранном".
Отметим, что в прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии.
Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.