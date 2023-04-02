"Динамо" в юбилейном матче Луческу обыграло худшую команду УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" на выезде победило "Львов" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2 .

Первый мяч в этой встрече столичный клуб забил в начале второго тайма. На 52-й минуте "бело-синие" заработали право на штрафной удар недалеко от штрафной соперника.

Динамовцы решили разыграть стандарт – Владимир Шепелев сбросил под удар Владиславу Ванату, а тот сильно и точно отправил мяч в правый нижний угол.

В конце матча "Динамо" удвоило счет. Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, который вышел во втором тайме на замену, отличился после передачи Дениса Гармаша.

Обзор матча

Один из лидеров "бело-синих" Виталий Буяльский пропустил эту игру из-за дисквалификации. Хавбека отстранили на три встречи по итогам инцидента, который произошел после матча 17-го тура УПЛ против "Днепра-1".

Добавим, что поединок со "Львовом" стал для главного тренера киевлян Мирчи Луческу юбилейным, 100-м, у руля "Динамо" во всех турнирах.

"Динамо" (36 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ – отставание киевлян от идущей третьей "Зари" сократилось до одного пункта. "Львов" (13 баллов) расположился на последней позиции.

В следующем туре "бело-синие" 8 апреля встретятся с "Минаем", а львовяне на следующий день сыграют против "Днепра-1".

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