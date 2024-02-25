"Динамо" в зрелищном матче УПЛ победило "Металлист 1925" – Гармаш забил бывшей команде (видео)

Команда Александра Шовковского выиграла первый официальный поединок в 2024 году.

"Динамо" обыграло "Металлист 1925" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:4 .

Харьковчане вышли вперед в самом дебюте игры. На 5-й минуте Денис Гармаш в своем дебютном официальном матче за "Металлист 1925" ударом из пределов штрафной поразил ворота своего бывшего клуба.

В конце первого тайма "бело-синие" отыгрались – на 43-й минуте из пределов штрафной в верхний ближний угол точно пробил Владислав Кабаев.

Во втором тайме подопечные Александра Шовковского вышли вперед – на 62-й минуте забил Владислав Ванат, а через семь минут отличился Виталий Буяльский.

На 72-й минуте подопечные Виктора Скрипника, для которого это был первый поединок на посту главного тренера харьковского клуба, сократили отставание – сразу после выхода на замену забил зимний новичок Реймонд Овусу.

Однако последнее слово в этом матче было за киевлянами – на 76-й минуте Ванат оформил дубль.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Динамо"

После этого матча "Динамо" (31 балл) занимает пятое место в УПЛ и на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Кривбасса", однако у столичного клуба есть три поединка в запасе. "Металлист 1925" (15 пунктов) остался на 12-й позиции.

В следующем туре "бело-синие" 2 марта встретятся с "Черноморцем", а подопечные Скрипника в тот же день сыграют с "Минаем".

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