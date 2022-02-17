Динамо - Валмиера: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг "бело-синих" на заключительном зимнем сборе.

В четверг, 17 февраля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на третьем, заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу станет латвийская "Валмиера" из одноименного города.

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка поединка "бело-синих" с латвийским клубом.

Всего на третьем сборе "бело-синие" планируют провести пять товарищеских матчей. В первых двух спаррингах киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии - "Инджию" (4:0) и разгромили одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги - "Кайрат" (4:0).

Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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