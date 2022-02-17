Динамо - Валмиера: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг "бело-синих" на заключительном зимнем сборе.
В четверг, 17 февраля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на третьем, заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником команды Мирчи Луческу станет латвийская "Валмиера" из одноименного города.
Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка поединка "бело-синих" с латвийским клубом.
Всего на третьем сборе "бело-синие" планируют провести пять товарищеских матчей. В первых двух спаррингах киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии - "Инджию" (4:0) и разгромили одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги - "Кайрат" (4:0).
Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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