Проспорт
97
1 мин

Динамо – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

Максим Приходько
"Динамо" – "Верес"

"Динамо" – "Верес" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 14 декабря, киевское "Динамо" примет ровенский "Верес" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После 15 туров "Динамо" (23 очка) занимает шестое место в таблице УПЛ. "Верес" (18 баллов) находится на десятой строчке.

Для обоих клубов это будет последний матч в 2025 году в чемпионате Украины.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Верес" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.

