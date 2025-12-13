- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Динамо – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите в прямом эфире поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 14 декабря, киевское "Динамо" примет ровенский "Верес" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
После 15 туров "Динамо" (23 очка) занимает шестое место в таблице УПЛ. "Верес" (18 баллов) находится на десятой строчке.
Для обоих клубов это будет последний матч в 2025 году в чемпионате Украины.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Верес" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.