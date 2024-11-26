Динамо – Виктория Пльзень: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1) и потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4).

"Виктория" Пльзень идет на 16-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе 6 очков. Чешский клуб сыграл вничью с "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОКом (2:2) и победил "Реал Сосьедад" (2:1).

Где смотреть матч Динамо – Виктория Пльзень

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Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Виктория Пльзень

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают украинский клуб. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,40. Выигрыш чешской команды – 2,87.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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