Динамо – Виктория Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Следите за пятым поединком "бело-синих" в новом формате второго по престижности еврокубка.

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После четырех туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1) и потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Динамо" – "Виктория" Плзень на YouTube канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Виктория" Пльзень.