"Динамо" во второй раз обыграло "Баварию" и сохранило лидерство в группе юношеской Лиги чемпионов (видео)

"Динамо" во второй раз обыграло "Баварию" и сохранило лидерство в группе юношеской Лиги чемпионов (видео)

"Бело-синие" забили мюнхенцам по голу в каждом из таймов.

Киевское "Динамо" победило мюнхенскую "Баварию" в домашнем матче 5-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов.

Игра состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 2:1 .

"Бело-синие" вышли вперед на 7-й минуте, когда ворота немецкого клуба поразил Александр Яцык.

На 69-й минуте киевляне укрепили свое преимущество - пенальти реализовал Владимир Бражко.

В компенсированное время Бенджамин Дибрани сократил отставание мюнхенского клуба, но на большее гостей не хватило.

Отметим, что юношеская команда "Динамо" уже во второй раз обыграла "Баварию" в текущем розыгрыше турнира. В Мюнхене украинцы разгромили соперников со счетом 4:0.

Благодаря победе юные динамовцы (13 очков) закрепились на вершине турнирной таблицы группы E, где также выступают "Барселона" и "Бенфика". За 5 матчей команда Игоря Костюка одержала 4 победы и одну ничью. Киевляне еще раньше обеспечили себе выход в плей-офф.

Завершит групповой турнир "Динамо" U-19 выездным поединком против "Бенфики" 8 декабря.

Добавим, что взрослые команды "Динамо" и "Баварии" встретятся сегодня в 19:45 на НСК "Олимпийский". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.